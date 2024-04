Desacelerar não é deixar de crescer e o setor de energia solar é um exemplo disso. Após a disparada nas vendas de sistemas fotovoltaicos em 2022, quando os clientes queriam aproveitar a isenção de taxa para uso da rede elétrica, os números sobem, mesmo que com menos intensidade. O Rio Grande do Sul, por exemplo, passou agora em março das 400 mil unidades abastecidas com geração própria de 296 mil sistemas. Outro número redondo que chama a atenção é que o setor acumula geração de 80 mil empregos no Estado, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar).