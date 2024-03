Empresa que constrói um projeto de R$ 681 milhões no Rio Grande do Sul, a ISA CTEEP recebeu a licença que autoriza a operação da Subestação Caxias Norte, uma das maiores subestações de transmissão de energia no Estado. Ela tem 195 mil metros quadrados de área instalada e integra o Projeto Minuano, que contempla a construção de 115 quilômetros de linhas de transmissão.