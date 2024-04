Rede de Santa Catarina, o Grupo Passarela confirma mais duas lojas no seu agressivo plano de expansão no Rio Grande do Sul. As unidades somarão investimento superior a R$ 50 milhões, abrindo 320 novos empregos diretos. Recentemente, a empresa abriu sua primeira operação em Porto Alegre, onde inaugurou um Via Atacadista de R$ 70 milhões na Avenida Assis Brasil, na frente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).