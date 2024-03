A praça Getúlio Vargas, no centro de Torres, foi revitalizada com R$ 600 mil pela VCA Maggi Construtora e Incorporadora. A empresa construiu na frente do espaço o Vésta Shopping, inaugurado em 2021. Além da revitalização dos jardins e da pracinha para crianças, foi colocado um espaço para bicicletas e outro para atividades de cães, além de equipamento com água quente para o chimarrão. No centro, ficou uma área para shows.