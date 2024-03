Com o fim da operação padrão dos servidores, o prazo para liberação de licenças ambientais pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) foi normalizado. A mobilização dos trabalhadores começou em novembro, quando o tempo médio ficava em 112 dias. Chegou a bater 233 dias e, agora, está em 109, informa o presidente da Fepam, Renato Chagas. Os documentos são necessários para construção e operação de empreendimentos no Rio Grande do Sul.