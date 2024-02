Apesar de críticos ao aumento de despesas do Estado, empresários com novos projetos "na praça" respiram aliviados com o acordo para reajuste de 18,02% de servidores, repondo a inflação não repassada nos últimos anos. Isso porque o acerto encerrou a operação padrão dos servidores da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), órgão que libera licenças nevrálgicas para início de obras e operação de empreendimentos no Rio Grande do Sul.