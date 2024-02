Ter ficado abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal não é suficiente para garantir reajuste a servidores, disse o governador Eduardo Leite ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Ele complementou que é preciso viabilizar receitas para suprir aumento das despesas. A pergunta foi feita pela coluna, que tem sido procurada por empresários que relatam demora na liberação de licenças pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para seus projetos. Os servidores do órgão estão em operação padrão pela reposição da inflação dos últimos cinco anos ao salário. Uma nova reunião está marcada para o dia 19, com expectativa de que o Estado apresenta uma proposta de reajuste.