Expectativa para que se resolva nas próximas semanas o impasse que provoca a demora na liberação de licenças ambientais para empreendimentos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Já são mais de dois meses de operação padrão dos servidores. A coluna tem recebido relatos de empresários que esperam de licença prévia, que é praticamente o primeiro passo do processo ambiental, até a de operação, que autoriza o início da produção de uma fábrica, por exemplo. Há, também, restrições para reuniões com os técnicos. As dificuldades chegam a atingir investimentos de empresas que superam R$ 50 milhões. Há, por exemplo, uma unidade de transformação de resíduos pronta e que precisa do documento para começar a operar.