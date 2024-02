Tanto a venda quanto o lançamento de imóveis no Rio Grande do Sul tiveram queda em 2023 na comparação com 2022. O monitoramento foi enviado à coluna com exclusividade pela Brain Inteligência Estratégica. Foram lançadas 12.777 unidades, 23,1% a menos do que no ano anterior, um recuo expressivo. Já as vendas caíram 2,2%, fechando 2023 em 17.488 negócios.