Seja na Expodireto, que está acontecendo nesta semana em Não-Me-Toque, seja na Expointer ou em qualquer outra feira, o pavilhão de agricultura familiar é sempre um sucesso entre os visitantes. Não tem entrevista com ministro ou CEO de empresa que repercuta tanto com nossos ouvintes da Rádio Gaúcha do que os papos que fazemos com os pequenos produtores rurais. Seus sotaques do nosso Interior também são música de ouvir.