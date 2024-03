A substituição dos combustíveis fósseis extrapola o transporte urbano e chegará ao campo, com a troca do diesel, tão usado nas máquinas agrícolas, por uma fonte renovável, ou seja, limpa. A mudança na matriz energética, no entanto, ainda é lenta, observa o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei Mânica. Ele alerta, porém, que a transição é uma realidade. Assista acima trecho da entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta segunda-feira (4), diretamente da Expodireto, e ouça a íntegra abaixo.