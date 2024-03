Não são apenas o varejo e o mercado financeiro que estão de olho no que o Banco Central fará da taxa de juro Selic, a referência da economia brasileira. O campo também. Para os produtores voltarem a comprar máquinas agrícolas, querem crédito menos caro. A Selic vem caindo 0,5 ponto percentual a cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A intenção é que a autoridade monetária siga cortando, mas, para isso, a inflação precisa ficar tranquila e o governo federal não pode extrapolar as contas públicas. Além disso, políticas públicas de crédito para o agro também são bem-vindas.