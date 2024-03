Foi aprovado pelo governo gaúcho um novo projeto da John Deere via Programa de Implantação de Distritos Industriais (Proedi). O valor do incentivo é de R$ 3,2 milhões para uma área em Montenegro, no Vale do Caí, onde a empresa já tem uma fábrica de tratores. O programa permite a expansão de indústrias oferecendo a possibilidade de compra, com desconto, de terrenos e áreas em distritos industriais que pertencem ao Estado.