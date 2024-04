Criada em Capão da Canoa, a rede de lanchonetes temáticas Mundo Animal atingiu 83 franquias e fechará 2024 com 100 unidades pelo país. As próximas 17 unidades já estão com contratos assinados e ficarão em quatro Estados diferentes. Em 2023, a rede faturou R$ 300 milhões, quando a marca ganhou 20 novas lojas. O plano de expansão contempla alcançar R$ 350 milhões agora em 2024.