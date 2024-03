No ano em que completa 10 anos, a Charlie, marca conhecida pelos seus brownies, instalará uma unidade em duas casas da década de 1930 no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No total, a operação ocupará 380 metros quadrados para produção e venda. Os imóveis fazem parte de um empreendimento da Dallasanta, que, aliás, está bancando a reforma. A inauguração está prevista para ocorrer até setembro.