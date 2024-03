Com apartamentos de R$ 2,7 milhões a R$ 4 milhões, o prédio Bordini 1595 foi lançado com metade das unidades já vendida. Mais caras, as coberturas já têm dono. O empreendimento ficará na rua e no número que lhe deram o nome, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. A obra começará em abril, vai gerar 40 empregos e será feita pela Tomasetto Engenharia, que não divulga o investimento, mas quer somar R$ 82,5 milhões com as vendas. A entrega ocorrerá em três anos.