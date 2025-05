Ponte da RS-287, em Santa Maria, terá projeto de reconstrução entregue até quinta-feira

Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg) informou que já emitiu liberação para início das obras. Jefferson Botega / Agencia RBS

A ponte sobre o Arroio Grande, na RS-287, em Santa Maria, deve ter o último projeto técnico entregue ao governo do Estado até quinta-feira (15). A previsão foi dada nesta terça-feira (13) em uma reunião do Comitê de Acompanhamento Permanente das Obras da RS-287, na Assembleia Legislativa.

O comitê foi instalado nesta terça com a presença de parlamentares, prefeitos, representantes da concessionária Sacyr e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), órgão responsável por fiscalizar serviços concedidos no Estado. O encontro foi liderado pelo deputado estadual Valdeci Oliveira (PT).

Durante a reunião, o gerente da área de meio ambiente da Sacyr, César Cruvinel, garantiu que a concessionária vai entregar até quinta-feira o projeto técnico complementar da construção da nova ponte. A concessionária também confirmou oficialmente essa informação.

O projeto será apresentado para a Secretaria de Reconstrução Gaúcha. Conforme a concessionária, foi necessária uma adequação do projeto principal solicitada pelo governo do Estado.

A alteração vai contemplar as duas pistas e as duas pontes que devem ser construídas. Por esse motivo, ainda não há uma previsão de quando a obra vai começar, já que, segundo a empresa, a alteração no projeto inicial precisa passar por nova avaliação financeira do governo. Essa questão tem gerado impasse entre concessionária e Estado.

— Quem solicita a inclusão de alguma obra adicional ao contrato é o governo do Estado. A concessionária faz a interlocução para entender as necessidades de cada região, faz um parecer técnico, mas repassa ao Estado para fazer a inclusão — pondera Cruvinel.

Questionada, a Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg) informou que já emitiu liberação para início das obras. A pasta ressalta que, no momento, "não é necessária a aprovação do projeto do restante do trecho de duplicação, o qual a ponte está inserida, para iniciar a obra".

Em nota, a secretaria afirma que "a nova análise do trecho de duplicação ocorrerá quando a Serg receber o projeto da concessionária".

Nova ponte

Durante a reunião do comitê, o gerente de meio ambiente explicou detalhes sobre a reconstrução da ponte. O projeto prevê que uma nova ponte seja construída ao lado da atual travessia metálica erguida pelo Exército.

A nova estrutura será erguida no lado direito de quem segue no sentido Tabaí-Santa Maria. Assim que o tráfego for liberado nela, a ponte metálica será retirada e uma nova travessia já duplicada será reerguida no lugar dela. O cronograma visa manter o fluxo da rodovia, sem que haja interrupção do tráfego durante as obras.

Com 69 metros de comprimento, a nova ponte será 25 metros maior que a anterior, além de dois metros mais alta. Ela será erguida ao lado da atual estrutura provisória, já na posição da futura duplicação.

Também será feita a construção de um trecho de pista completamente nova para a conexão da nova ponte com a pista existente. Essa nova pista terá características de resiliência climática: será mais elevada, utilizado pedra em sua estrutura, e o sistema de drenagem dimensionado.