Empresário à frente da revitalização do Cais Rooftop, no Centro Histórico de Porto Alegre, Kleber Sobrinho arrematou em leilão, por R$ 2,055 milhões, um prédio que fica ao lado, também na Caldas Júnior. A estrutura é conhecida pela sua cor azul. Ela tem oito andares e deve passar por uma reforma similar, porém, sem aumentar o número de pavimentos. O projeto do chamado Cais Fratelli tramita na prefeitura.