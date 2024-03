Prestes a completar 100 anos, a indústria Mercur, de Santa Cruz do Sul, está fazendo um investimento de R$ 15 milhões dentro da sua estratégia de diminuir importações, que caíram de 22% para 17% do faturamento em quatro anos. Agora, a empresa comprou novas máquinas da Europa, mas a ideia é, com elas, fabricar mais produtos aqui, na sua unidade industrial de Santa Cruz do Sul.