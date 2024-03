Como uma das gigantes do agronegócio inova? Como a SLC Agrícola investe em sustentabilidade? Com ações negociadas na bolsa de valores, como ela lida com a queda nos preços dos grãos? São alguns dos temas tratados na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com Aurélio Pavinato, presidente da empresa que tem sede no Rio Grande do Sul. Ele esteve no estúdio do Grupo RBS no South Summit, evento de inovação realizado nesta semana em Porto Alegre. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.