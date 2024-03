Startup gaúcha, a Insect Protein conseguiu autorização do Ministério da Agricultura para produzir e comercializar a farinha que produz a partir da larva do besouro Tenebrio Molitor para ser usada em ração animal, inclusive os de estimação. Até então, só podia ser vendida para teste. Considerado uma praga em lavouras de trigo, o inseto também é insumo de fertilizantes. O objetivo é oferecer proteína, com a garantia de menor uso água e energia.