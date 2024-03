Criada recentemente pela gestora de investimentos eB Capital, a eB Crédito Agro vê potencial de atingir R$ 100 milhões no Rio Grande do Sul com o lançamento do Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro). Na projeção, o mercado gaúcho representa 25% do total que a empresa está estimando para o país. A fatia, porém, pode aumentar conforme a demanda.