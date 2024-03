Com vista do Guaíba e para parte do Centro Histórico, um restaurante com espaço para shows e eventos ocupará os dois últimos andares do Cais Rooftop, na Rua Caldas Júnior, na frente do Cais Mauá. Será a primeira unidade da Tetto, marca de São Paulo, em Porto Alegre. O investimento é de R$ 3 milhões.