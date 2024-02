Montadora chinesa que terá fábrica no Brasil e que já tem há algum tempo parceria com um tradicional grupo gaúcho de concessionárias, a BYD lançará no dia 29 um modelo de carro 100% elétrico que custará em torno de R$ 100 mil. Pela especulação no mercado, o preço do Dolphin Mini pode partir de R$ 99,8 mil, até pela concorrência acirrada do mercado.