Uma das apostas para o futuro do transporte são os veículos elétricos. O imposto para importação foi elevado, mas fabricantes pretendem produzi-los no Brasil. O preço deve cair no longo prazo, enquanto as vendas seguirão subindo, projetou o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.