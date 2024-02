IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/INPC) para janeiro de 2024. É a inflação oficial do país.

Acima do previsto, o IPCA de janeiro foi de 0,42% e ficou 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro (0,56%). Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51%, abaixo dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, a variação havia sido de 0,53%. A alta no primeiro mês do ano foi influenciada especialmente pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas, que tem o maior peso no indicador (21,12%). Destaque para aumento da cenoura, da batata, do feijão e do arroz. A qualidade do indicador também não veio boa, com aumento em serviços e bens, como vestuário.