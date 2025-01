Jean-Marie Le Pen, o provocador rosto da extrema direita na França

Jean-Marie Le Pen, falecido nesta terça-feira (7) aos 96 anos, representou durante décadas a extrema direita na França, tirando o movimento da marginalidade política com provocações, condenações por antissemitismo e críticas à imigração.

Esse ex-paraquedista do exército francês entrou para a memória coletiva com o tapa-olho que cobria seu olho esquerdo ferido, e cultivava uma imagem provocadora e transgressora desde a juventude.

No final dos anos 1960, quando a Segunda Guerra Mundial ainda estava muito presente na memória, foi condenado por apologia a crimes de guerra ao publicar um disco com músicas do Terceiro Reich alemão.