Fitch preocupada com riscos de déficit fiscal persistente e aumento da dívida nos EUA

A política orçamentária do futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode aprofundar um déficit público já grande e aumentar ainda mais a dívida pública do país, informou a agência de classificação de risco Fitch nesta terça-feira (7).

Ele também quer reduzir os gastos do governo federal, uma missão que será liderada pelos bilionários Elon Musk e Vivek Ramaswami, no âmbito de uma espécie de ministério informal da eficiência.

Isso é menor do que as previsões do FMI, que, no final de outubro, previu um valor equivalente a 132% do PIB para a dívida soberana dos EUA a partir de 2025, caso não houvesse mudanças na política econômica.