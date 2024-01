Após ser arrematada em leilão, a antiga fábrica da Chocolates do Parke, em Gramado, será ampliada pela compradora Hasam com R$ 30 milhões. Ela foi à falência em 2022 e o imóvel foi adquirido por R$ 7,82 milhões. Ele fica no bairro Várzea Grande, perto da RS-373. O novo projeto para o local ainda tramita na prefeitura, mas o diretor Felipe Werpp conta que será contruído um novo espaço de 10 mil metros quadrados, que se somará ao atual. O que já existe tem 9 mil metros quadrados e passou por algumas adaptações, que incluirão instalação de equipamentos trazidos da Itália e da Alemanha.