Empresa do Grupo Recicla BR, de São Paulo, a Latasa decidiu fazer uma fábrica de alumínio de R$ 154 milhões no Rio Grande do Sul. O CEO José Roberto Canto já esteve com o governador Eduardo Leite para assinar um protocolo de intenções e, à coluna, informou que a cidade de Carlos Barbosa, na serra gaúcha, é a principal candidata a receber a unidade. O martelo, porém, ainda não está batido.