Com 53 anos de mercado, a fabricante de telhas Isdralit voltará a ter um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. A empresa havia concentrado as operações em Curitiba (PR) neste ano após fechar a operação em Sapucaia do Sul. Porém, isso reduziu de 4 mil para mil toneladas por mês a venda a clientes gaúchos. Agora, com o investimento local, a ideia é reconquistar este mercado porque há demanda, conta o diretor Comercial e de Marketing, Leandro Primerano.