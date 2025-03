O que fará (e já está fazendo) o preço dos alimentos cair nas próximas semanas

Se preço cair mesmo, alimentos que terão imposto zerado têm efeito em cascata. Clique na foto para saber mais. Félix Zucco / Agencia RBS

Se ainda vai demorar para a isenção do imposto de importação pelo governo federal chegar à prateleira, já tem outros fatores que estão fazendo os preços dos alimentos caírem e provocarão novas quedas em breve. O dólar e a entrada de safra são os principais.

A pesquisa semanal de inflação para o consumidor, feita pela Fundação Getúlio Vargas, já destaca recuo na batata, na cebola e no leite longa vida. O vice-presidente Institucional e Administrativo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, cita ainda outros alimentos como arroz (-5%), feijão (-7%), óleo de soja (-5%), carne (de -3% a -6%) e a manutenção do preço do açúcar.

Em breve, entrará a safra de soja e de milho, que no país está muito boa. Isso conterá a alta e até reduzirá mais o preço dos óleos e de outros alimentos que usam os grãos como matéria-prima, como carnes de suínos e aves e o ovo. Aliás, o ovo segue com a pressão da gripe aviária nos Estados Unidos, mas terá menos impacto do calorão sobre as galinhas, tem queda de consumo depois da quaresma e perde margem se os preços das carnes caírem. Dados do Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas (CEPEA/USP) apontam agora oferta recorde de carne bovina.

Na Ceasa de Porto Alegre, os preços mantiveram-se estáveis na sua maioria na última semana, após fortes elevações anteriores com o prejuízo das altas temperaturas, especialmente nas folhosas. Com o clima mais amenos, as plantações passam a se recuperar.

O dólar foi o que mais elevou os preços no último trimestre de 2024, quando saltou com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e preocupações fiscais com o governo Lula. Agora, a cotação deu uma boa recuada, o que começa a ser repassado a importados e reduz a concorrência que o mercado interno tem com a exportação.

Em tempo, também há sinais de recuo de consumo. Embora o mercado de trabalho siga forte com alta na renda, a inadimplência está sendo recorde com alta de inflação e juro. Quando o consumidor se aperta, a cadeia econômica corta onde dá para manter a venda.

E o café? Aqui o buraco é mais embaixo, pois a safra mundial sofreu e, junto da especulação, os preços internacionais seguem renovando recordes. Para o consumidor brasileiro, a bebida segue subindo de preço em 2025, mas, para 2026, é esperada uma safra recorde, projeta o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Pavel Cardoso. A maior da história foi a de 2020.

— Em setembro, quando começar a florada da próxima safra, possivelmente teremos uma queda nas cotações — disse.

