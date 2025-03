Conceição negocia terreno com grupo empresarial gaúcho para unificar hospitais

GHC unificará dois hospitais com o projeto em andamento. Cláudio Fachel / Divulgação GHC

Um projeto de R$ 800 milhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) reúne Grupo Hospitalar Conceição, BNDES e Presidência da República para unificar o Fêmina e o Hospital da Criança. Segundo disse ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, está sendo finalizada a negociação de uma área limítrofe ao Hospital Conceição com um grupo empresarial, que a coluna descobriu ser o Zaffari.

O terreno terá 9 mil metros quadrados de construção para unir os hospitais, além de um grande ambulatório e um centro de ensino e pesquisa. O grupo empresarial comprará esta área para fazer este projeto, acrescentou Barichello.

- O GHC faz mais de 99 pesquisas clínicas com laboratórios estrangeiros por ano, além da formação de residência e cursos na área da saúde. Está em licitação também um novo centro de diagnóstico de R$ 250 milhões com sete andares na frente do prédio administrativo - detalhou o diretor, que lista mais obras:

- O terceiro do PAC, já em obra, é o centro de atendimento a pacientes críticos cirúrgicos, com aumento de 30 salas cirúrgicas, mais leitos de UTI. Portanto, só do PAC, temos R$ 1,2 bilhão de investimento no Grupo Conceição, dinheiro federal para serviço disponibilizado para a população gaúcha. Temos ainda 80 obras de reformas no complexo em andamento hoje. Passamos dos R$ 9 milhões de investimento de 2022 para R$ 109 milhões ao ano nos últimos dois anos.

