Saldo retido do FGTS: como entrar em contato com a Caixa se tiver problemas no saque 

Foi liberado o saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem tem adesão ao saque-aniversário. Na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), Renato Scalabrin explicou como entrar em contato com o banco se tiver alguma dificuldade no acesso ao dinheiro. Assista acima.