A proposta de subir ICMS no Rio Grande do Sul provocou alertas sobre perda de competitividade com Santa Catarina, que não aumentará imposto. O governador Eduardo Leite rebate, dizendo que a alíquota básica não interfere na decisão de uma empresa manter um instalar unidades no Estado e que incentivos importam mais. A coluna perguntou, então, o que pesa mais ao vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), Fernando Marchet, que é contrário à elevação de imposto, mas preside a Bateleur, uma assessoria financeira de negócios.