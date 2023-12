Com nove anos de mercado e fabricando 20 toneladas de granola por mês, a GranoSquare investiu R$ 300 mil para criar uma linha voltada às crianças. A GranoKids - Minha Primeira Granolinha é feita em três sabores em pacotes de 180 gramas cada, com embalagens com jogos para recortar. O sócio Ricardo Quadrado projeta atingir R$ 4 milhões em vendas por ano com o novo produto infantil. A comercialização é feita em supermercados, lojas de produtos naturais e sites.