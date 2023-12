Com um contrato de 20 anos, a rede catarinense abre na sexta-feira (8) um supermercado no Astir Center Mall, um shopping que fica na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. A intenção de instalá-la no local foi noticiada em primeira mão pela coluna no final do ano passado. A loja recebeu um investimento de R$ 25 milhões, um aporte um pouco maior do que as outras unidades que a empresa vem abrindo recentemente. Destaque da arquiteta Fernanda Magagnin para uma "pele de vidro", que permite bastante luz natural (veja acima imagens enviadas à coluna).