A fábrica da Calçados Jacob, de Cachoeira do Sul, foi fechada nesta segunda-feira (4). A unidade havia sido comprada em janeiro pela Dream Indústria e Comércio, que decidiu transferir a operação para a sede, em Sapiranga. Segundo o advogado da empresa, Maurício Noll, do escritório KW Advocacia, o mercado está devagar e com diversos concorrentes, que investiram enquanto a Jacob não o fez nos anos anteriores.