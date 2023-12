Criada em 2014, em Porto Alegre, a rede de barbearias La Mafia está passando das 40 unidades. Atualmente, são 38, cinco próprias e as demais, franquias. Mais quatro estão sendo inauguradas até o final do ano, na Capital, em Viamão e em Campo Bom. O plano dos fundadores, Lucas Elefante e Jader Lewis, é fechar 2023 com faturamento de R$ 20 milhões.