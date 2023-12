O varejo do Rio Grande do Sul está contratando, em média, 7,68 mil temporários para as vendas de final de ano, que atingem o ápice no Natal. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC). É um pouco menor do que no ano passado, quando a previsão da entidade apontou 7,76 mil trabalhadores. O número gaúcho de vagas em 2023 é o quinto maior do ranking nacional. Fica atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Incluindo serviços no levantamento, as vagas saltam para 15.481 empregos, puxadas pelo turismo para as férias.