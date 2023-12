Link de pagamento é a nova forma de golpe contra comerciantes e consumidores no Rio Grande do Sul. Os criminosos entram em contato pelo WhatsApp do lojista se fazendo passar por clientes, escolhem produtos, acertam a compra e pedem o link para pagá-la. O vendedor envia, o golpista coloca dados do cartão de crédito de outras pessoas e o sistema informa que está pago. A mercadoria é entregue e, semanas depois, a compra é cancelada, quando o consumidor verdadeiro percebe que suas informações foram usadas em uma compra que não fez e busca o banco. Já o comércio fica sem receber. Quem alertou a coluna foi o lojista Carlos Klein, que sofreu o golpe e é vice-presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL POA).