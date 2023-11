Ficou para virada do ano o funcionamento do Banricompras em mais máquinas de pagamento, pela previsão do presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Atualmente, ele é aceito apenas nos equipamentos da Vero. Segundo o executivo, os novos cartões já foram comprados. Em setembro, a coluna noticiou a licitação de R$ 82 mil para aquisição dos chips necessários.