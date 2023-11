O relator da reforma tributária na Câmara Federal, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deve apresentar os procedimentos e o calendário de votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, após concluir a análise das alterações aprovadas pelo Senado. Na semana passada, ele negou que tenha feito acerto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alterar o período usado para calcular o rateio do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) entre Estados. Alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, propõem aumentar alíquotas, enquanto outros já elevaram para garantir esta fatia. O texto considera o período de 2024 a 2028. Há uma tentativa de antecipar para um período anterior à reforma. Saiba mais: "Não consigo mais sair cortando despesa", diz secretária da Fazenda sobre proposta que eleva ICMS