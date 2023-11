É uma cooperativa de crédito que está tirando a corda do pescoço de muitos moradores e empresas atingidos pela enchente no Vale do Taquari. Nos últimos dias, a coluna passou a receber diversos relatos de alívio com o recurso disponibilizado pelo Sicredi Região dos Vales, que tem 21 agências em 18 municípios, com 80 mil associados. Com a demora na liberação do dinheiro prometido pelo governo federal, que deixou cooperativas de fora de qualquer repasse, a instituição resolveu providenciar um crédito especial com juro reduzido.