Um mês após serem reabertas, as barbearias de Janei Muniz em Roca Sales e Lajeado foram atingidas novamente pela cheia. Móveis e equipamentos, de cadeiras a tesouras, tinham sido doados pela rede La Mafia, de Porto Alegre. Agora, com medo de uma nova enchente, o empresário fechará as duas lojas e reabrirá uma delas em outro lugar.