Cinco anos após o anúncio do Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, o hotel do complexo começará a operar nos próximos dias, sem data exata definida. A unidade tem a bandeira Rede Plaza, com operação da Prime Hotelaria. Inicialmente, receberá menos hóspedes do que a capacidade permite, o que servirá para treinamento dos funcionários. O funcionamento normal começará em dezembro. São 211 apartamentos, bosque, spa e piscina aquecida no terraço.