Sócios da Ishtar, Carlos Klein e Patrícia Piccinini compraram 20% mais roupas para vender no Natal

Na última reunião de diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, dominou a percepção de que o Natal será um alívio depois da recessão. Um depoimento, no entanto, chamou a atenção:

— Apostamos no melhor Natal em cinco anos — disse Carlos Klein, sócio da Ishtar, rede com quatro lojas.

O empresário comprou 20% mais peças de roupa do que no ano passado. Nesse otimismo, calibrado já com o recente aumento de precos dos combustíveis, tem impacto da queda da taxa de juros.