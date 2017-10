Empreendedores individuais, também conhecidos como MEI, estão reclamando de problemas para emitir notas fiscais nos últimos dias. A situação é provocada pela mudança no sistema da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul.

— Sei que é um problemão para os pequenos empreendedores, que precisam emitir as notas para receberem. Mas a orientação é que emitam os documentos a partir de amanhã. Já fizemos a alteração no meio do mês por prevenção. Pedimos a compreensão porque a mudança do sistema vale o esforço — orienta o presidente.