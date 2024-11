Marcelo Lipatin, centroavante titular do Grêmio no histórico jogo contra o Náutico em 2005, na Batalha dos Aflitos, hoje é consultor técnico do Hope Internacional Futebol Clube, que terá um jogo decisivo neste domingo (6), contra o Toledo, pela semifinal do campeonato paranaense. Se passar pelo adversário, vai conquistar o acesso inédito à segunda divisão estadual.