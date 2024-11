O ex-meia do Grêmio Jean Pyerre falou sobre o quadro de depressão que levou ao anúncio de sua aposentadoria precoce em 2023 em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (31). O atleta de 26 anos, que voltou aos campos e desde agosto está no Ypiranga, de Erechim, também abriu o jogo sobre sua saída conturbada do Tricolor.